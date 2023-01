Bu destek alkışlanır! Anne adaylarına müjde

Anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine katkı sağlayan İzmir95 projesiyle artık anne adaylarına “Gebe Beslenme Paketi” dağıtılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan “İzmir95” projesini büyütüyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü İzmir95 projesiyle önümüzdeki günlerde anne adaylarına “Gebe Beslenme Paketi” dağıtılacak. “İyi bir başlangıç her çocuğun hakkı” sloganıyla yola çıkan proje kapsamında İzmir95 Erken Çocukluk Birimi’nin ulaştığı ve bu hizmetten yararlanmak isteyen annelerin evine gebeliklerinin 4’üncü ayından başlayarak 9’uncu ayın sonuna kadar 5 ay boyunca sağlıklı gıda paketi dağıtılacak.

Gıda paketi uzman ellerden Eşrefpaşa Hastanesi Gebelik Okulu Sağlık Birimi’nin belirlediği gıdalarla oluşturulan Gebe Beslenme Paketi’nde toplam 6’şar kilo bulgur ve mercimek, 3 kilo kuru siyah üzüm, 15 litre süt, 6 kilo zeytin, 2 litre zeytinyağı, 3’er kilo kuru kayısı ve ceviz bulunuyor. Ayrıca projeden yararlanan her anne adayı İzmir95 projesinin atölye ve seminerlerine de dâhil olabiliyor. Gebe Beslenme Paketi ve 0-12 Ay Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı’na ait detaylara ise 293 96 88 numaralı telefondan ulaşılarak ön talep oluşturulabilir.

Doğum sonrasına kadar annelerin yanında Ebeveynlere ve çocuklara destek olmak amacıyla geliştirilen İzmir95 projesi, hamilelikten doğum sonrasına kadar uzanıyor. Adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 santimetreden alan proje kapsamında, ev ziyaretçileri bölgelerde belirlenen gebe kadınlarla, gebeliğinin yedinci ayından başlayarak doğum öncesinde 3 kere ve doğumdan sonra 2 haftada bir kere olmak üzere çocuk bir yaşına gelene kadar aileyi 27 defa ziyaret ediyor. Bu görüşmelerde bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bebeğin gelişimini destekleyen oyunlar ile kitapları ailelere tanıtarak bebek ve anneyle bu etkinlikleri sürdürüyor.

108 aileye ev ziyareti Pilot bölge olarak Konak, Menemen, Tire ve Menderes’te başlatılan proje 30 ilçeye yaygınlaştırıldı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, 2022’de 108 aileyi ziyaret etti ve farklı ilçelerdeki seminer çalışmaları ile 77 anne ve çocuğa dokundu. Proje kapsamında 2 süpervizör, 6 ev ziyaretçisi, 1 psikolojik danışman ve 1 psikolog görev alıyor.

Her doğan çocuk bugünümüz ve geleceğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi 0-3 ay arası bebeği olan ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla “Hoş geldin Bebek Seti” dağıtmayı da sürdürüyor. Bu yıl yaklaşık 10 bin aileye bu seti ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, projeyi İzmir’in 30 ilçesinde eşzamanlı yürütüyor. Proje kapsamında ailelere bebek çantası, eldivenli alt-üst zıbın seti, şapka, battaniye, emzirme önlüğü, banyo havlusu, Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından kaleme alınan kitap seti (İlk Kitabım, Elma, Ay Dede, Günaydın, Renkli Ninniler, Hoş geldin) ve yeni doğan bebek adına dikilen fidan sertifikası veriliyor.

30 ilçede süt dağıtılıyor Büyükşehir Belediyesi bebeklerin ve okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesi, güvenilir gıdaya ulaşması için ailelere de düzenli desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketinden sıcak yemeğe, hijyen malzemelerinden nakit desteğine kadar pek çok başlık altında sosyal yardım ulaştırıyor. Süt Kuzusu projesi kapsamında ise her ay düzenli olarak 1-2 yaş arası 61 bin 265, toplamda 30 ilçede 115 bin çocuğa süt dağıtılıyor.