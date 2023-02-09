Bu çocuklar ayakta alkışlanır

İzmir'den deprem bölgesine gönderilmek üzere Bergama ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında gönüllü olarak çalışan ilk ve ortaokul ile liseli, üniversiteli öğrencileri ilçenin gurur kaynağı oldu.İZMİR (İGFA) - Ayni malzeme yardımı için depremin olduğu ilk günden itibaren süratle yardım kampanyası düzenlemesi kararının alınışı sonrasında İzmir'in Bergama ilçesinde 7’den 77’ye tüm vatandaşlar belirlenen irtibat noktalarına giyim, battaniye, ayakkabı, su, gıda maddesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok malzemeyi getirdi.

Getirilen bu malzemeler toplama noktalarından Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’na transfer edildi.

Erdal Önder Spor Salonu’na toplanan malzemeler, burada görevliler ve gönüllüler tarafından hızlıca tasnif edilerek, tırlara yüklenmek üzere çuvallandı.

İşte bu noktada arı gibi çalışan aralarında ilkokul öğrencilerinin de bulunduğu ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri salonunun ve tüm Bergama’nın gurur kaynağı oldu.

BAŞKAN KOŞTU: “GENÇLERİMİZ ÇAĞRI YAPILMADAN SALONA KOŞTU”

Tasnif çalışmalarının yapıldığı ilk saatlerden itibaren gençlerin kendi aralarında organize olarak akın akın salona geldiğine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Görevli arkadaşlarımız tasnif çalışmalarını yaparken ilk saatlerden itibaren geleceğimizin umudu gençlerimizin salona gelmeye başladıklarını, hemen çuvalların ağızlarını tutup, yere çömelip malzeme tasniflerini yapmaya başladıklarını gördük. O an tüm görevlilerimiz ile birlikte tarif edemeyeceğimiz duygular yaşadık. Tüm gençlerimize bu asil davranışları için teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. İşte biz bu yüzden büyük, birbirine bağlı bir milletiz” dedi.