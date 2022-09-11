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“Bu Cihan’ın Sultanları” sergisi Ankara'da ilgi görüyor

YAŞAM 11.09.2022, 10:20
“Bu Cihan’ın Sultanları” sergisi Ankara'da ilgi görüyor

Başkentte, Osmanlı Devleti padişahlarının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi izlenime açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Çankaya'daki Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde açtığı serginin "Büyükelçiler Resepsiyonu" yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, dış temsilciliklerden diplomatlar ve sanatseverler katıldı.

Ziyaretçiler, ressam Yakup Cem'in yağlı boyayla resmettiği 36 Osmanlı padişahının portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisini gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Serginin Eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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