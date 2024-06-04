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Bu bülbül Afrika’dan 7 bin 500 kilometre uçtu

YAŞAM 04.06.2024, 13:33
Bu bülbül Afrika’dan 7 bin 500 kilometre uçtu

Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’nda halkalanan bülbül, Sahra Altı Afrikası’nda bulunan ülkelerde kışladı, üremek için Ormanya’ya geri döndüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kuş halkalama istasyonu kuruldu.

Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’nda 28 Ağustos 2023 tarihinde halkalanan bir bülbül (Luscinia megarhynchos), tam 9 ay sonra tekrar ağlarda yakalandı. Bu olağanüstü küçük kuş, sadece 22.5 gram ağırlığında olmasına rağmen her yıl Sahra Altı Afrikası’nda bulunan Etiyopya, Gana, Kamerun, Kenya gibi ülkelerde kışlıyor ve 7 bin 500 boyunca kanat çırparak üremek için tekrar Ormanya’ya geri dönüyor. Bu durum, bülbüllerin inanılmaz göç yeteneklerinin ve doğa harikalarının bir başka örneği olarak dikkat çekiyor. Küçük boyutlarına rağmen bülbüller zorlu hava koşullarına ve uzun mesafeli göç rotalarına meydan okuyor.

GÖÇ DAVRANIŞLARI VE ARAŞTIRMALAR

Bülbülün yeniden yakalanması, ornitologlar ve araştırmacılar için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Bu olay, bülbüllerin göç davranışları ve yaşam döngüleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı oluyor. Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu; kuşların göç yollarını, yaşam alanlarını ve popülasyon dinamiklerini daha iyi anlamak için halkalama çalışmalarını sürdürüyor. Bülbüllerin göç yolculuğu sadece fiziksel dayanıklılıklarını değil, aynı zamanda doğanın hassas dengelerini de gözler önüne seriyor.

TÜRLER ULUSLARARASI SİSTEME KAYIT EDİLİYOR

Ormanya’nın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası veteriner hekim, biyolog ve Lisanslı kuş halkalamacılar ile birlikte düzenli olarak kontrol ediliyor. Türlere göre belirlenen özel halkalarla kayıt altına alınan türler uluslararası sisteme dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak, hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı, bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor.

Bu küçük kuşların her yıl aynı yere dönerek üreme alışkanlıklarını sürdürmeleri, doğanın düzeninin ve ekosistemlerin sürekliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu'ndaki bu ve benzeri çalışmalar, kuş göçlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor. Bülbüllerin ve diğer göçmen kuşların korunması, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için hayati önem taşıyor. Ormanya'daki bu bülbülün hikâyesi, doğanın şaşırtıcı ve hayranlık uyandıran yönlerinden sadece biri. Gelecek yıllarda da bu tür gözlemlerin artacağı düşünülüyor.

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