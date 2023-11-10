BTÜ’de Atatürk’ü anlama söyleşisi

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’nci yıl dönümü dolayısıyla Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) anma etkinliği düzenlendi. Şiirlerin okunduğu, Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirildiği etkinlikte, Dr. Onur Uzer Atatürk’ün az bilinen yanlarını anlattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Kırmızı Salon’da düzenlenen etkinlik öncesi BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Sinan Uyanık’ın da katılımıyla tüm öğrenciler saat 09.05’de Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

Ardından Genç Fikirler Topluluğu tarafından düzenlenen “85 Yıldır Sönmeyen Işık; Atatürk’ü Anlama” etkinliğine geçildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim duygularımı ve benim fikirlerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, tam 85 yıl önce bugün aramızdan ayrılmış olsa da firikleri, hayat gözlemleri, ilkeleri, idealleri ve düşünceleriyle yaşamaya devam edecektir. Atatürk’ün emaneti Cumhuriyetimizin, okuyan, sorgulayan, fikri hür ve vicdanı hür siz gençlerimizle ayakta kalacağına inancımız tam. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine her yönüyle sahip çıkacağımıza söz veriyorum” dedi.

Sosyolog Dr. Onur Uzer, Atatürk’ün az bilinen yönlerini çeşitli anılarla paylaştı. Atatürk’ün hem savaşlarla hem hastalıklarla mücadele eden bir lider olduğunu kaydeden Uzer, “Kaburgası kırıldıktan sadece 5 gün sonra cepheye koşan bir liderden bahsediyoruz. Bunun gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor ama geride kocaman bir Cumhuriyet, kocaman bir millet bırakıyor. Atatürk’ü anlamak hayat mücadelesini iyi bilmekten geçiyor. 85 yıldır sönmeyen ışığın bize çok ciddi öğretileri var. Onun fikirlerini, öğretilerini benimsememiz gerekiyor. Bunu yaparken de hem milli mücadeledeki tam bağımsız ülke ruhunu hem de yurtta ve dünyada barış felsefesini iyice idrak etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Uzer’in söyleşinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildive belgesel gösterimi yapıldı.