BTÜ Rektörü Çağlar’dan öğrencilere müjde

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri alanında başarılı uzmanları bir araya getirecek olan ‘BTÜ Konuşmaları’ndaki ilk konuğu BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar oldu. Öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Rektör Çağlar, pek çok müjdeyi de sıraladı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini alanında uzman kişilerle bir araya getirdiği projelerine devam ediyor.

Düzenlediği konferans, buluşma ve çeşitli organizasyonlar ile ülkenin geleceği olan öğrencileri sektöre hazırlayan Üniversite, bu kez ‘BTÜ Konuşmalarına’ imza atıyor. Öğrencilerin seçmeli ders olarak alabileceği ve dönem sonuna kadar her çarşamba günü gerçekleştirilecek olan BTÜ Konuşmaları kapsamında, akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş insanı, bürokrat gibi alanında uzman yetişmiş insan kaynakları öğrencilerle buluşacak.

Moderatörlüğünü Doç Dr. İbrahim Özsarı’nın üstlendiği programda, öğrenciler, konuklara merak ettiklerini sorma fırsatı da bulacak.

BTÜ Konuşmaları’na düzenli olarak katılan öğrenciler, sosyal seçmeli bir derslerinden muaf sayılacak ve sosyal transkriptine eklenecek.

BTÜ Konuşmalarını çok önemsediğini kaydeden Rektör Çağlar, program kapsamında öğrencileri, alanında uzman yetkin ve rol model insanlarla buluşturarak sektöre hazırlamak istediklerini söyledi. BTÜ Konuşmaları’nın aynı zamanda ders niteliği görmesi nedeniyle 45 dakika ile sınırlandırdıklarını kaydeden Çağlar, öğrencilerden sorularıyla katılım beklediklerini ifade etti.

SEKTÖRLER KAMPÜSTE BULUŞACAK

Program boyunca öğrencilere pek çok müjdeyi de veren Rektör Naci Çağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sektör Kampüste’ programına BTÜ’nün de dahil olduğunu duyurdu. Çağlar, “Sektör Kampüs’te’ programıyla alanında uzman kişiler üniversitemiz öğrencileri ile buluşacak ve 14 hafta boyunca burada ders verecek” dedi. BTÜ’nün ‘yapay zekâ ve robotik’ başlıklarıyla anılmasını istediklerini de belirten Çağlar, bu doğrultuda 4. dönemde olan her öğrenciye ‘yapay zekâ’ dersini zorunlu hale getirdiklerini kaydetti. Öte yandan Çağlar, öğrencilerin alacağı bir dersi daha önceden öğrendiğini dönem başındaki yetenek sınavıyla kanıtlaması halinde, bu dersten de muaf olacağını duyurdu. Yaz okulu kapsamını da genişlettiklerini aktaran Çağlar, “Öğrenci arkadaşımız bizden ilgili dersi aldıysa ve devam şartını da sağladıysa taban puan şartı aranmaksızın istediği bir üniversiteden yaz okul dersi alabilir” diye konuştu.

BTÜ bünyesinde Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kurulduğunu ifade eden Çağlar, “Burada 11 akademisyenimiz görev alacak ve uzun vadeli programlar gerçekleştireceğiz. Bu şekilde görev yapan koordinatörlüğün bulunduğu iki üniversiteden biriyiz” ifadelerini kullandı. Başlatılan ‘Sosyal Transkript’ çalışmasını da önemsediklerini anlatan Çağlar, “Öğrencimiz herhangi bir sosyal çalışmaya katıldığında bunu belgelendirmiş olacağız. Mezun olduğunuzda akademik transkript yanında sosyal transkript de alacaksınız. Sosyal transkript, sektörde oldukça önem görüyor. Bu da BTÜ’nün farkını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Üniversite yerleşkelerine yakın barınma ve KYK yurtları konularında çeşitli girişimlerde bulunduklarını aktaran Prof. Dr. Çağlar, "Hedefimiz, bu yurtları Eylül 2024’e yetiştirerek barınma konusunda öğrencilerimizi rahatlatmak” dedi. Kampüs içerisinde 2 katlı bir kafeterya inşaatının da devam ettiğini belirten Çağlar, "Burası nezih bir alan olacak. Bu kafeterya öğrencilerin kullanacağı ve aynı zamanda orada istihdam edileceği bir mekân olsun istiyoruz. Yine burada kendi ürünlerimizi sergileyeceğimiz BTUStore kurma hedefimiz var” ifadelerini kullandı.