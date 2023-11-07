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BTÜ'de 'İsrail Sorunu ve Filistin' konuşuldu

YAŞAM 07.11.2023, 13:13
BTÜ'de 'İsrail Sorunu ve Filistin' konuşuldu

Filistinlilerin yaşadığı katliama dikkat çekmek isteyen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ‘İsrail Sorunu ve Filistin’ konulu panel düzenledi. Yıldırım Belediyesi’ninkatkılarıyla gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “75 yıldır devam eden İsrail zulmü, son bir ayda doruğa çıkmıştır” dedi.BURSA (İGFA) - BTÜ tarafından Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘İsrail Sorunu ve Filistin’ konulu panelin moderatörlüğünü, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat üstlendi. Panelin konuşmacıları ise Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler BölümüÖğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Uğur, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Doç. Dr. İsmail Akdoğan oldu.  

Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, BTÜ’lü akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin dinleyicileri arasında çok farklı ülkelerden gelerek BTÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yer alması dikkat çekti.

Panelin açılış konuşmasını Rektör Çağlar yaptı. Konuşmasına Bosna’nın Bilge Kralı Aliyaİzzetbegoviç’in, savaş yıllarında sarf ettiği "Her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır" sözlerine atıfta bulunarak başlayan Çağlar, içinde bulunduğumuz sürecin, dostların sessizliğini bozma günü olduğunu hatırlattı. Konuşmasında insanlığa vicdanının gereğini yapma çağrısı da yapan Çağlar, “75 yıldır devam eden İsrail zulmü son bir ayda doruğa çıkmıştır” dedi.

Gazze’de büyük bir soykırımın yaşandığının altını çizen Çağlar, sivil yerleşim yerlerinin, ibadethanelerin, hastanelerin, eğitim kurumları ve hatta ambulansların bile İsrail tarafından acımasızca vurulduğunu, saldırıların toplu katliama daha da ötesine giderek sistemli bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti. Son bir aydaki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığı bildiren Çağlar, saldırılarda ölenlerin büyük bir bölümünün siviller, kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti.  

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