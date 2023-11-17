BTÜ'de Fas rüzgârı

Dünyanın pek çok yerinden uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) ‘Ülke Tanıtım Günleri’ başladı. İlk olarak Fas kültürünün tanıtıldığı etkinlikte; ülkeye özgü müzikler, yiyecekler, kıyafetler katılımcılarla buluşturuldu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Genç Ofis, BTÜ Dış İlişkiler Ofisi ve BTÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu paydaşlığında, Ülke Tanıtım Günleri başladı. Fas ülkesiyle başlayan program Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Türkiye ve Fas arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, gençlerimiz arasında iyi ilişkiler kurulması, kültürlerinin tanıtılması amacıyla bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Faslı öğrencilerimiz üniversitemizin en büyük misafir öğrenci gruplarından birini oluşturuyor. 93 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz, toplam öğrenci sayımızın yüzde 13’ünü aşmakta. Yükseköğretim Kurulu’nun ve Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar’ın hedefleri doğrultusunda uluslararası öğrenci sayımız artmaya devam edecek. Bizler, siz uluslararası öğrencileri ve bugün ülkelerinin tanıtımında görev alan Faslı öğrencilerimizi kültür elçileri olarak görüyoruz. Faslı öğrencilerimizin Türk kültürünü ve değerlerini de kendi ülkelerinizde tanıtacağına ve ülkemizi Fas’ta en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz” dedi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN YANSIMASI

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Mürsel Kaya ise “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi Genç Ofis aracılığıyla üniversitelerimizde okuyan yabancı uyruklu kardeşlerimizin kendi kültürlerini, diğer ülke gençlerine tanıtabilmeleri için bu programı düzenliyoruz. Tanıtım Günleri’yle ülkemizin ve dünyamızın ne kadar güzel zenginliklere sahip olduğunu ve bu zenginlikler içerisindeki Fas’ın güzelliklerinin bizlere yansımasını izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye yalnızca eğitim için gelmediğini, kendi ülkelerinin temsili için de burada bulunduklarını ifade eden BTÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Ali Mahamat,“Biz aynı zamanda tüm kardeşlerimizin kültürlerini de öğrenip, ülkemiz halkına anlatacağız. Bu kapsamda Afrika’nın kuzeyindeki çok kültürlü Fas ülkesiyle Tanıtım Günleri’ne başlıyoruz. İnanıyorum ki bu programdan sonra her birimiz Fas’a gitmiş gibi hissedeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Fas’a özgü kıyafetler tanıtıldı, şiirler okudu. Fas müzikleri dinletisinin de yer aldığı programda, ülkenin lezzetleri katılımcılara ikram edildi.