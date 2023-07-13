BTSO Komitesi Bursa UNESCO ile buluştu

Bursa UNESCO Derneği, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' projesi kapsamında bir araya geldi. Nilüfer'in Misi Mahallesi'nde bulunan tescilli yapıda gerçekleşen toplantıda projenin Bursa'ya sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa UNESCO Derneği, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi' projesinin faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri görüşmek için toplantı düzenledi.

Nilüfer İlçesi Misi Mahallesinde müze için tahsis edilen yapıda gerçekleşen toplantıya, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, BTSO Meclis Üyesi Erol Bodur, BTSO 42. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gülşen Erice ve Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan başkanlığında gerçekleşen toplantıda BTSO Turizm Komitesi ve Bursa UNESCO Derneği’nin ilimizde turizm ve kültürel değerler konusunda yapabilecekleri işbirlikleri çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi geçen ziyarette katılımcıları bilgilendiren Başkan Özaslan, kültürel turizm değerleri bakımından birçok zenginliği bulunan Bursa’nın UNESCO ile işbirlikleri sayesinde tüm dünyaya tanıtılmasının mümkün olduğunu, bu yönde belediyeler ve resmi kurumlarla sürekli işbirliği halinde çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

İlker Özaslan'ın ardından söz alan BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, sektör faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Eker, "Uzun yıllardır her biri kendi alanında Bursa’nın tanıtılması amacına katkı veren emek harcayan çok değerli birçok ismin derneğiniz vasıtası ile bir araya gelmiş olmasını çok önemli buluyorum. Çalışmalarınıza destek vermek bizi sevindirecektir. Bu amaçla proje paydaşlarınızdan biri olmayı isteriz” dedi.

Ziyarette Bursa’nın UNESCO dünya mirasına dönük girişim ve çalışmalar için ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.