BTSO EVM ilk mezunlarını verdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, ‘Sertifikalı Enerji Yöneticisi’ eğitim programında ilk mezunlarını verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerinde enerji verimliliği sağlayan BTSO EVM hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor.

BTSO MESYEB bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türkiye'deki ilk ve tek akredite 'Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı'na sahip BTSO EVM, geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın denetimlerini başarıyla tamamlamıştı.

Sertifikalı enerji yöneticisi eğitimi düzenleme yetkisiyle bu alanda Türkiye’deki oda ve borsalar arasında tek olan BTSO EVM, Enerji Yöneticiliği yetiştirme programlarında ilk eğitim programını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 30 kursiyere müfredata uygun birinci ve ikinci eğitim modüllerini içeren ilk eğitim, teorik ve uygulamalı olarak BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler programın ardından sertifikalarını da aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla hayata geçen EVM’nin iş dünyasına yönelik önemli hizmetler yürüttüğünü belirten BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitim programının firmalara ve çalışanlara önemli katkılar sağladığını söyledi. Canpolat Çakal, “Ülkemizin nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı ortada. Bursa’da kurduğumuz eğitim merkezi, yeşil dönüşüm konusunda bu ihtiyacı karşılamak üzere tesis edildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği merkezde enerji yöneticisi adaylarına sadece enerji verimliliği özelinde değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında işletmelerde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Kursiyerler yalın üretim teknikleri, dijitalleşme ve temiz üretim konularında da eğitim aldı. Eğitim programı, işletmelerin uluslararası rekabet ortamında hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilir olması için en güncel yöntem ve teknikleri içeriyor" diye konuştu.