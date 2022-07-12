British Council'den ücretsiz kaynak

Dünya Gençlik Becerileri Günü olan 15 Temmuz kapsamında British Council, temel yaşam ve iş becerileri kazanmak için genç profesyonellere ve/veya iş arayanlara yönelik 10 ayrı ücretsiz tematik kaynak sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu olan British Council, 21. yüzyıl için temel yaşam ve iş becerilerini geliştirmenin önemi konusunda gençler arasında farkındalık yaratmak için bir dizi ücretsiz kaynak sunuyor.

Next Generation başlığıyla gerçekleştirilen ve yeni nesil gençlere odaklanan küresel British Council araştırma dizisine göre, dünyanın dört bir yanındaki gençler, okulda, üniversitede veya eğitimler yoluyla kazanılan becerilerle işgücü piyasasının gereksinimlerinin gerçekler arasında bir uyumsuzluk olduğunu belirtiyor. Araştırma ayrıca, gençlerin işgücü piyasasındaki en savunmasız yaş grubu olmaya devam ettiğini ve genç yaşta işsizlik ve düşük istihdamın maliyetinin hem bireysel hem de toplumsal olarak çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

British Council gençleri, bugünün dünyası ve yarının iş fırsatları için bazı temel becerileri kolay bir şekilde uygulamak için on içeriği keşfetmeye davet ediyor.

15 Temmuz’da kutlanan Dünya Gençlik Becerileri Günü (World Youth Skill Day) ışığında sunduğu ücretsiz gelişim kaynaklarını üç küresel trendin altında topluyor: ‘Süper beceri’ olarak İngilizce, istihdam edilebilirlik için gerekli beceriler ve sürdürülebilir bir gelecek için daha yeşil beceriler