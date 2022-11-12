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Brand Week Istanbul 2022 sona erdi!

YAŞAM 12.11.2022, 16:45
Brand Week Istanbul 2022 sona erdi!

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Brand Week Istanbul’un Zorlu PSM’de 9 Kasım’da başlayan ilham maratonu tamamlandı. Yılın en ilham verici haftası son gününde dopdolu sabah oturumlarının ardından öğleden sonraki oturumlarda da birbirinden değerli konuşmacıları ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, her biri alanında uzman birçok önemli ismi  üç gün boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşturdu. Demet Akbağ’ın onur konuğu olduğu Brand Week Istanbul’da katılımcılar, dünyanın dört bir yanından gelen sektör duayenlerini  9 ayrı salonda dinleme şansı elde etti. 

Etkinliğin son gününde Yazar Daniel Pink, Uçurtma Tasarımcısı Zahit Mungan, Şair ve Yazar Murathan Mungan, MullenLowe Group CCO’su Jose Miguel Sokoloff, Ekonomist Prof. Refet Gürkaynak, Şarkıcı Zeynep Bastık ve Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gibi önemli isimler sahnedeydi.

Inspiration Hall sahnesinden izleyicilere “Kendi yolunuzu bulduysanız ona tutunun. Sürekli değiştirmeye çalışmayın” diye seslenen Sokoloff; sektörü, medyayı ve nihayet hayatları reset’leyen reklam kampanyalarından örnekler paylaştı. Sokoloff’un yeniden başlama fikri üzerine paylaştığı mesaj ise şöyleydi: “Lütfen formüllerin dışında kalın. Başarı, formüllerin olmadığı yerlerde saklı.”

Brand Week Istanbul’un katılımcılarla buluşturduğu bir diğer önemli isimse Yazar ve Şair Murathan Mungan’dı. Inspiration Hall sahnesinde “Kendine Ait Bir Zaman: Ömürden Hayat Yapmanın Yolları” başlıklı bir konuşma yapan usta kalem,  Time to Reset temasından hareketle belirlediği ve “öteden beri tüm sanat ve sanatçıların derdi” olduğunu söylediği zaman mefhumuna odaklandı.“Zamanla yüzleşmek, yüzleşme çeşitlerinin en zorlarından biridir; belki de en zorudur” diyen Mungan, hayatını anlamlandırmanın daima ilk meselesi olduğunu söyleyerek ömür ile hayat arasındaki çizgiyi şu cümleyle çizdi: “Ömür bize verilmiş bir şeydir, hayatıysa kendimiz yaparız.”

INFLUENCER EKONOMİSİ

Master Hall sahnesinde “Time to Influence” başlığı altında Tolga Akış, İlker Canıklıgil, Deniz Dülgeroğlu gibi isimler yeni medya içerik üreticileri marka ve tüketici ilişkisine, etkileşim ve sosyal ticaret arasındaki bağa dair konuları ele aldı. Inter Yapım CEO ve Kurucu Ortağı Ahmet Ziyalar, Sosyolog Dr. Feyza Akınerdem ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, Brands & Trends sahnesinde Türk dizilerini masaya yatırdı. 

Dr. Feyza Akınerdem, Türkiye’deki dizi izleyicisini “yetkin” olarak adlandırırken, “Artık farklı karakterlerle ve hikâye çizgileriyle ilişki kurmayı öğrendik” şeklinde devam etti sözlerine. Kerem Çatay izleyicinin bu yetkinliğini “her akşam 6-7 diziyle karşı karşıya olmasına” bağladı ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rekabet olmadığının altını çizdi.

Uçurtma tasarımcısı Zahit Mungan, Brand Week Istanbul’un son gününde Brands & Trends sahnesinde “Yaratıcılık Göklerdedir: Neden Uçurtma Bayramlarımız Olmalı?” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 5 yaşından beri uçurtmayla ilgilendiğini söyleyen Mungan, köy okullarını dolaşarak bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa uçurtmaları anlattığını aktardı. Oturumda Zahit Mungan’ın çalışmalarını konu alan “Uçurtmanın Peşinde” adlı kısa filmin gösterimi de gerçekleştirildi. 

Yılın en ilham verici haftası, 3 gün boyunce geleceğe yön verecekler trendleri uzman isimlerle tartıştı. Kev Chesters, İlber Ortaylı, Pınar Toprak, Nilay Örnek, Şenol Güneş, Prof. Mete Atatüre, Ünsa Ünlü, Phil Barden, Prof. Oğuz Babüroğlu, Pınar Deniz, Seda Bakan gibi isimlerle kültür, ekonomi, teknoloji gibi alanların geleceği ele alındı. 3 farklı akademi ve sertifika programında profesyonel yetkinliklerini geliştiren katılımcılar, gün sonu gerçekleşen konser ve sahne performanslarıyla benzersiz bir deneyim yaşadı.

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