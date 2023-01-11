Bozüyüklü kadınlar İstanbul’u fethetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Güneş Spor ve Yeni Dünya Vakfı Bozüyük Şubesi İstanbul’a tarih gezisi düzenledi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları ve Yeni Dünya Vakfı tarafından organize edilen tarih gezisine 47 Bozüyük’lü kadın Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Eminönü Yeni Cami ve Çamlıca camilerini gezdi.

Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu gerçekleşen geziyle ilgili, Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları ve Yeni Dünya Vakfı Bozüyük Şubesi ile ortak düzenlenen Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Eminönü Yeni Cami ve Çamlıca camileri ziyaret edildi. İstanbul gezimizin tamamı 6 tur olacak şekilde toplamda 282 kişi ile tamamlanacak şekilde planladıklarını söyledi.

Her tur da 47 kadının belirlenen tarihlerde İstanbul tarihi ve turistik gezisine katılacaklarını belirten Köroğlu, "Birinci turunu yaptığımız diğer turlarımız için gün saydığımız İstanbul gezimiz ile Kadınlarımıza sosyalleşmelerine olanak sağlayıp, manevi huzuru yaşatıp, tarihimizle alakalı genel kültür kazandırmaktı. Kadınlarımıza öğretici ve eğlenceli bir gün sunduk. Bu tarihi ve turistik gezimiz için sponsor olan İstikamet Döküm Fabrikası sahibi Sayın Muhammet Sadi Öksüz'e tüm kadınlarımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.