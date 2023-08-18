Bozuyük'te kısırlaştırma yapanlara belediyeden mama desteği

Bilecik'te Bozüyük Belediyesi, çevresindeki yada sokaktaki sahipsiz kedilerin kısırlaştırılmasını sağlayan hayvanseverlere sokak hayvanlarına verilmesi için mama desteği sağlıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi tarafından yaklaşık 7 aydır başarıyla yürütülen uygulama kapsamında çevrelerindeki yada sokaktaki canlara karşı duyarlı ve ilgili hayvanseverler Bozüyük Belediyesi Veterinerliği ile iletişime geçerek sahipsiz kedilerin kısırlaştırılmasını sağlıyor.

Verilen adrese giderek kedileri teslim alan Belediye Ekibi kısırlaştırılacak kediyi Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na getiriyor. Burada Belediye Veteriner Hekimi tarafından kısırlaştırma operasyonu yapılan kedi bir süre gözetim altında tutulduktan sonra yine Belediye Ekibi tarafından doğal ortamına yani mahallesine bırakılıyor.

Sahipsiz kedilerle ilgilenen ve kısırlaştırılmasını sağlayan hayvanseverlere de operasyonun ardından sokak hayvanlarına verilmesi için mama desteği sağlanıyor.

Hayvanların kontrol dışı üremelerini engellemek amacıyla yapılan kısırlaştırma işlemi ile kedinin daha sağlıklı ve uzun yaşama sahip olma ihtimalinin de artması sağlanıyor.