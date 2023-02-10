Bozüyük ekipleri enkazdan bir anne ve kızını kurtardı

Deprem bölgelerinden sevindirici haberler gelmeye devam ederken Bilecik’in Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri enkaz altından bir anne ve kızını kurtardı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Hatay Antakya’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi depremden yaklaşık 81 saat sonra bir anne ve kızını enkazdan sağ olarak kurtardı.

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekipleri Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde bugün 12:43 sularında 50’li yaşlarında olan bir anneyi ve 20’li yaşlarında olan kızını enkazdan sağ olarak kurtarırken depremzedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede ses duyulan enkaz alanlarına yetişmeye çalışan ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına canla başla devam ettiği kaydedildi.