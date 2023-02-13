Bozüyük ekibi 100. saatte nefes oldu

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bilecik'e bağlı Bozüyük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden güzel bir haber daha geldi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Kahramanmaraş’ın merkezindeki Bozüyük Belediyesi arama kurtarma görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi depremden 100 saat sonra 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş Karamanlı Mahallesi Dr. Sadullah Caddesi’nde depremin 5. gününde gece saat 03:00’te başlayan ve yaklaşık 5,5 saat süren gayretli bir çalışmanın ardından saat 08:30’da 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtarırken depremzedenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin zamanla olan yarışı devam ediyor.