Bozkırın ortasında plaj keyfi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı 2022 yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcak havadan bunalan binlerce misafir plajın tadını çıkarırken, plaja yurt içi ve yurt dışından turistler de büyük ilgi gösteriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve geçtiğimiz yıllarda da büyük ilgi gören Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yapay plajı, bu yaz döneminde de ilgi odağı oldu.

Türkiye’de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile ilk ve en güzel örnek olan Eskişehir’de vatandaşlar, sıcak havaların tadını 3 Haziran itibariyle Kentpark’ta çıkarmaya başladı.

2022 yaz sezonunun başladığı 3 Haziran’dan 1 Ağustos tarihine kadar olan dönemde 10 bin 242 kişinin yararlandığı Kentpark Plajı, Eskişehir’de deniz turizmi tadında bir imkan sundu. Plaj içerisinde bulunan olimpik havuzdan da 727 misafir yararlandı.

350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, Eskişehirlilerin yanı sıra bölge illeri, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar plaj ve havuzda serinlerken, boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapıyor. Plaj suyu kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirten yetkililer, plajın haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirttiler.

Plajı çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, “Bozkırın ortasında deniz havası almak çok büyük bir ayrıcalık. Özellikle bu yaz tatili döneminde tatile gitme imkanı olmayanlar için güzel bir alternatif. Sevdiklerimizle geldik ve çok eğlendik. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz” dediler.

Öte yandan şehir dışı ve yurt dışından plaja gelen misafirler de fotoğraflarını ve videolarını görüp merak ettikleri tesisi çok beğendiklerini kaydetti.