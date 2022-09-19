Bozkırın ortasında muz sürprizi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri, kentin evsel atıklarını enerjiye dönüştürerek 95 bin hanenin kullanımına denk gelen elektrik üretimi yaptı. Üretim sırasında, açığa çıkan ısı ile de serada onlarca farklı türde bitki yetiştirilirken, tesiste ilk kez muz yetiştirilip hasat edilmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Başkan Büyükerşen, “Tropikal bir meyve olan muzun bozkırın ortasında yetiştirilmiş olması çok nadir görülen bir durumdur ve Eskişehir tanıtımı için bize yeni bir ufuk açıyor” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri, çevreci yapısının yanı sıra enerji maliyetlerinin çok büyük artış gösterdiği bugünlerde elektrik üretimine devam ediyor.

2017 yılında hizmete açılan Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisinde, organik atıklardan 95.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 18.038.000 KWhenerji üretimi sağlandı.

Tesisteki elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısı ile 2000 m2’lik serada iç ve dış mekan türleri, tropik bitkiler, palmiye, zakkum, sardunya, kadife, bodrum papatyası, çiçekler, sukulent, kaktüs, kurdele, aloevera, lavanta, biberiye gibi çok sayıda bitki yetiştirilirken, yapılan deneme ekimi ile tesiste ilk kez muz yetiştirildi.

Anavatanı Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu olan muz Akdeniz Bölgesi'nde Mersin ve Antalya’da üretilmesi ile bilinirken, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci tesisindeki serada yapılan ekim sonrası yetişen muz ağaçları ilk ürünlerini verdi. Ortalama 25 derece sıcaklıkta, yüksek tavanlı seralarda yetişen muz ağaçlarından alınan muzlar, karpitle sarartıldıktan sonra tesis görevlileri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e sunuldu.

Eskişehir gibi bozkırın ortasında karasal bir iklime sahip şehirde muz yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, “Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerimizde açığa çıkan ısı ile tesisteki seralarda farklı türlerde bitkiler yetiştirilirken, ilk kez muz yetişmiş olması bu alanda kentin Sakarya Vadisi ve istenirse şehrin içinde de benzer seralarda muz ve benzeri tropik meyvelerin kış mevsiminde de yetiştirilebilineceğine umut oldu. Tesisimizde muz yetiştiğini duyanlar hayretler içerisinde kalıyor. Tropikal bir meyve olan muzun bozkırın ortasında yetişmiş olması çok nadir görülen bir durum. Bu gelişme yeni çalışmalara da fikir vermesi açısından da çok önemli” dedi.