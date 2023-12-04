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Bozburun içme suyu hattı ilerliyor

YAŞAM 04.12.2023, 12:49
Bozburun içme suyu hattı ilerliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris, Bozburun Yarımadasında başlatılan53 bin metrelik içme suyu hattının 2 bin 500 metresi tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle Osmaniye Muhtarı Mehmet Şahin ve mahalle sakinleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine teşekkür etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris Bozburun Yarımadası için başlattığı 53 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattının çalışmaları devam ediyor. Uzun yıllardır özellikle yaz aylarında suyun yetersiz kalması nedeniyle büyük sorun yaşayan bölge halkının problemi Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile çözülüyor.

Marmaris Bozburun Yarımadasında başlatılan çalışmalar kapsamında Atatürk Barajından Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Proje kapsamında 53 bin metre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, 1terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. 53 Bin Metre uzunluğunda ki içme suyu hattının 2 bin 500 metresi tamamlanırkenMuğla Büyükşehir Belediyesi proje için yaklaşık 262 milyon 980 bin TL ödeme yapacak.

Mahallelerinde uzun yıllardır su sorunu olduğunu ve bunu bölge halkını çok olumsuz etkilediğini söyleyen Osmaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, “Köylerimizin büyük bir su sorunu var. Bu proje ile su gelecek ve köylerimiz canlanacak. Sadece bizim mahallemizde 170 hane bu sudan faydalanacak. Bu nedenle çok mutluyuz. Kesintisiz suyun geleceği için çok sevinçliyiz. Bölgemizde devam eden çalışmaları gidip yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİGenel Müdürlüğümüzün mahallemizde yaptıkları çalışmalarda da ayrıca memnunuz. Bugüne kadar ne istediysek hayır demediler ve koşullar doğrultusunda yapmaya çalıştılar. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Osmaniye’de işletmecilik yapan Meral Yücel suyun kireçli olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin projesi ile bu olumsuz durumdan kurtulacaklarını söyledi. Yücel, “Osmaniye köyünde oturuyorum. Bozburun Yarımadasında ciddi anlamda içme suyu sıkıntısı vardı. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Bu çalıma ile kireçli sulardan kurtulacağız. Bayır, Bozburun, Osmaniye, Selimiye ve Taşlıca Mahallelerimizin çok büyük su sorunu vardı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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