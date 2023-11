Bosna Sosyal Tesisi fonksiyonel yapısıyla tam not aldı

Selçuklu Belediyesi Bosna Sosyal Tesisi modern ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çekerken her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi konforlu yapısıyla hizmet sunuyor.

Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu mahallede bulunan Bosna Sosyal Tesisi’nde gençler kütüphanedeki rahat ortamda eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken, fitness ve aerobik salonlarında eğitmenler eşliğinde modern aletlerle spor yapma imkanına sahip oluyor. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da vakit geçirebildiği Millet Kıraathanesi’nde 7’den 77’ye tüm mahalle sakinleri güzel vakit geçirebiliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin tüm mahallelerinde her yaştan vatandaşın yararlanacağı tesisleri kullanıma sunmaya çalıştıklarını belirterek, “Selçuklu olarak tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği tesisleri ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete sunuyoruz. Bu çerçevede geçen yıl Bosna Hersek Mahalle’mize kazandırdığımız Bosna Sosyal Tesisi’nden her yaştan hemşehrimiz istifade ediyor. Tesisimizde Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkezi, kütüphane ve millet kıraathanesi bulunuyor. Eğitim merkezimizde öğrencilerimiz güzel bir ortamda ve harika imkanlarla çalışmalarını gerçekleştiriyor ve kütüphanemizden yararlanma imkanına sahip oluyor. Millet Kıraathane’mizde de vatandaşlarımız bir araya gelerek güzel vakit geçiriyor. Tesisimizde ayrıca fitness ve aerobik salonları, soyunma odaları, duş alanları ve mescitler de bulunuyor. Burada vatandaşlarımız spor antrenörlerimiz eşliğinde en modern ekipmanlarla spor yapma imkanı buluyor. Bu tesis fonksiyonel yapısıyla Bosna Hersek Mahalle’mize büyük değer katıyor. Hemşehrilerimiz bu tesiste hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Selçuklu'muzun her köşesinde modern tesislerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu anlamda tesisimizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tesisten hizmet alan vatandaşlar da Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan bu yatırımın oldukça önemli olduğunu, geniş ve hijyenik bir alanda güzel vakit geçirdiklerini belirterek Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.