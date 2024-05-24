Bosna Hersekli kursiyler Konya Selçuklu'da

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Saraybosna Mevlevihanesi’nde eğitim alan Bosna Hersekli kursiyerler ile belediye meclis salonunda bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Saraybosna’da Selçuklu Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilen Saraybosna Mevlevihanesi’nde kadın kursiyerlere mesleki alanda eğitim veriliyor.

Burada eğitim gören ve Bosna Hersek’ten Konya’ya ziyarete gelen Saraybosna Mevlevihanesi El Sanatları kursiyerleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Belediye Meclis Salonu’nda Bosna Hersekli ekibi ağırlayan Başkan Pekyatırmacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurs müdiresi Nevresa Ahatovic’in Saraybosna'da çok güzel faaliyetler yaptığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ellerinden geldiği kadar Nevresa Hanımın oradaki faaliyetlerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle Saraybosna'da, Bosna Hersek'teki farklı şehirlerdeki okullarda Türkçe sınıflarının açılması noktasında birlikte çalıştıklarını kaydeden Ahatovic, "Yine gençlerle yapılan faaliyetlerde Yunus Emre Enstitümüz ile birlikte çalışıyoruz. Maarif Vakfımızla birlikte iş birliği halinde çok sayıda proje üretiyoruz. Bosna Hersek bizim gönül coğrafyamız. Bosna Hersek ile olan bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve bundan sonra da koparmayacağız” dedi.

Kursiyerlerin Konya'da bulunduğu süre içerisinde güzel vakit geçireceklerini söyleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Mevlana Türbesi'ni, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezeceksiniz. Sille'yi ziyaret edeceksiniz, Seyir Tepesi’ne gideceksiniz, Bedesten Çarşımızı gezeceksiniz. Konya'da güzel vakit geçireceğinizden eminim. İnşallah buradan da güzel hatıralarla, güzel anlarla Saraybosna'ya dönersiniz. Tekrar Nevresa Hanıma bu zamana kadar yaptığı güzel çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaları önümüzdeki süreçlerde de en güzel şekilde devam ettiririz hep birlikte inşallah” diye

Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.