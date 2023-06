Bosna Hersek'li kursiyerler Sille'de buluştu

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Saraybosna Mevlevihanesi’nde eğitim alan Bosna Hersek’li kursiyerler ile Sille’de bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Saraybosna'da restorasyonu yapılan Saraybosna Mevlevihanesi’nde 2013 yılından itibaren Bosna Hersek’li kadın kursiyerlere mesleki eğitim veriliyor.

Mevlevihane, Selçuklu ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar sürdürülmesine katkı sağlarken kursiyer kadınlar her dönemin sonunda Selçuklu Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yıl da eğitimlerini tamamlayan kadınlar Konya’ya geldi ve Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı tarafından Sille’de ağırlandı.

Bosna-Hersek ile tarihi, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilen bu buluşmaların önemli olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle hepinize hoşgeldiniz diyorum. Sizleri tekrar şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin nesiller boyu devam etmesini temenni ediyorum. Bu buluşma vesilesi ile, bu güzellikleri bizimle yaşattığı için Nevresa hanıma buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi ve hem Bosna’da hem Türkiye’de bizim bir araya gelmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Teşekkür ediyorum. Bosna bizim ecdat yadigarımız, sizler de bize dedelerimizin Osmanlı İmparatorluğu’nun emanetlerisiniz. Onun için sizleri çok seviyoruz ve her zaman sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Artık diyoruz ki bizim Bosna-Hersek ile her zaman canlı ilişkilerimiz olsun. Gençlerimiz çocuklarımız hanımlarımız sürekli Bosna ile iletişim halinde olsunlar, gidip gelsinler. Bunun içinde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ama bu alanda en istikrarlı çalışma Nevresa hanımın yürüttüğü oradaki kurs faaliyetleri. Biz de Bosna-Hersek de yurt ile kurs faaliyetlerine destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu faaliyetlerinde geliştirilerek, yayılarak devam etmesini istiyoruz. Bu faaliyetlerin en güçlü şekilde devam edebilmesi için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.