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Borsa Kralı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
YAŞAM 02.09.2022, 07:19
TV programında kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakımda olan Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) – Geçen akşam Artı TV’de yayınlanan Güncel programına katılan Borsa Kralı lakaplı işadamı Nasrullah Ayan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tutulan Nasrullah Ayan, dün gece hayatını kaybetti.
Gazeteci Cüneyt Akman, vefatı sosyal medya hesabında duyurarak, “Haberi vermek benim için çok acı. Amcaoğlu Ekrem Uca'nın bildirdiğine göre Nasrullah kardeşimi kaybettik. Cenazesi 3 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Mersin Pozcu Muğdat Camiinden kalkacak ve aile kabristanına defn edilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar dilerim” dedi.
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