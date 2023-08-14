Bordum'da Başkan Aras'tan saha çalışması

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hafta sonu saha çalışması gerçekleştirirken Turgutreis ve Karaova pazar yerleri ile çevresinde esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulunduMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, cumartesi günü sabahı Turgutreis Kapalı Pazar Yeri’ne giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerlerinin çevresinde bulunan esnaflarla da görüşen Başkan Aras’a bölge muhtarları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Yol ve su ilgili süreçleri vatandaşlara detaylarıyla anlatan Başkan Aras, Bodrum’un temiz bir deniz geleceği için önemli bir hizmet olan kanalizasyon alt yapısı çalışmalarının bitmek üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Başkan Ahmet Aras, Bahçelievler Mahallesi ve Kadıkalesi’ne de giderek Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden spor ve yaşam alanı ile giyim pazarı bölgesinde Bodrum Belediyesi tarafından açılan otoparkı da ziyaret etti.

Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği'nde ise dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulunun Başkan Aras, Turgutreis İş Merkezi ve Meydan Projesi alanında denetimler yaptı. Akyarlar Mahallesi genelinde yürütülen çalışmalarda ve Kemer Mevkii’nde de tespitlerde bulunarak sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüştü.

Akşam saatlerine kadar bölgede bulunan Başkan Ahmet Aras, Akyarlar sahili ve liman bölgesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pazar günü ise bölge muhtarları, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Karaova Kapalı Pazar Yerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplere yönelik projeler ve gerçekleşen çalışmalardan bahsetti.