Bolu’da kadınlar yogo ile başlıyor

Bolu Belediyesi, Bolulu kadınların güne sporla ve zinde başlaması için ücretsiz yoga etkinliği başlattı. Doğayla iç içe olan Nilüfer Park’ta her Pazartesi ve Çarşamba sabahı toplanan yoga severler, güneşli ve açık havada spor yapmanın keyfini çıkardı.

BOLU (İGFA) - Sağlıklı yaşam için özellikle sabah sporlarının önemine dikkat çeken Bolu Belediyesi, isteyen her vatandaşın yararlanabilmesi için kadınlara özel ücretsiz yoga etkinliği düzenledi. Pazartesi ve Çarşamba günleri sabah 09.00’da başlayan ve bir saat süren yoga etkinliğinde kendilerini Nilüfer Parkın yeşillik içindeki eşsiz güzelliğine bırakan kadınlar, alanında uzman yoga eğitmeni Emine Yurdakul’un kontrolünde mini pratiklerle güne rahatlamış ve zinde başlıyor.

Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Belediyemiz tarafından düzenlenen ve tamamen ücretsiz olan yoga etkinliğimize katılmak isteyen ve spora ilgisi olan tüm kadın vatandaşlarımızı Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 09.00’da Nilüfer Park’a bekliyoruz” denildi.