Bolu Rotary Kulübü’nden Meslek Hizmet Ödülü

2022-2023 dönemi 'Meslek Hizmet Ödülü' Prof.Dr. E. Yıldız Doyran’a takdim edildi.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü, her yıl mesleğinde “fark yaratan ve örnek olan” kişilere verdiği Meslek Hizmet Ödülü’ne bu yıl sanatçı, ressam ve öğretim üyesi Prof. Dr. E.Yıldız Doyran’ı layık buldu.

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Aydın Biçer yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“2022-2023 Meslek Hizmet Ödülü’nü vererek, kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ödül takdim ettiğimiz kişiler, meslek hayatları boyunca yaptıkları başarılı çalışmalar ile hem meslektaşlarına hem de topluma örnek oldular. Mesleklerinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ettiler ve genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onlara örnek teşkil ettiler. Sayın Doyran da çalışmaları ile mesleğinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve özellikle genç meslek sahiplerini ve sanatçıları yüreklendirerek onların da yararlı çalışmaları için önder oluyor. Kendilerinin bu katkılarını şükran ile anıyoruz.”

Bir “Bolu Aşığı” ve “Cumhuriyet Kadını” olan Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, sanatında doğa ile birlikte postmodern kavramları bütünleştirmektedir. 14 kişisel sergisinin yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır, ödüller almıştır ve pek çok yarışmada jüri olarak yer almıştır.

Sanatçı, kuruluşundan günümüze Uluslararası Koridor Sanatçıları arasında yer almaktadır.