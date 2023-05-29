Bolu Rotary Kulübü tedavi gören çocukları unutmadı

Bolu Rotary Kulübü, 2022-2023 döneminde toplum hizmetleri projeleri kapsamında tedavi gören çocuklar için tablet desteğinde bulundu.BOLU (İGFA) - Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta çocuk servisinde tedavi gören çocukların eğitim ve sosyal hayattan uzak kalmamaları için 3 adet tablet hastaneye bağışlandı.

Dönem Başkanı Aydın Biçer, “Kulübün 1982 yılından itibaren toplumun tüm dezavantajlı kesimleri için projeler geliştirdiklerini ve hizmet projelerini hayata geçirdiklerini” belirtti ve tedavi gören çocukları da unutmadıklarını, özellikle eğitimlerine devam etmeleri için yapılan bu desteğin anlamının çok büyük olduğunu ifade etti:

“Bolu Rotary Kulübü olarak 3 adet tabletin çocuklarımızın tedavi gördükleri dönemde morallerini yükselterek, eğitim hayatlarına katkı sağlamasını ve başarılarının devam etmesini diliyoruz.”