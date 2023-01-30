Bolu Rotary Kulübü'nden oyuncak kütüphanesi

Bolu Rotary Kulübü, özel bireyler için yeni bir projeye daha imza attı.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü, kurulduğu 1982 yılından itibaren gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerini, Rotary’nin 7 odak alanında, bulunduğu bölgede düzenli bir şekilde

yerine getirmektedir.

Rotary 2430 Bölge Federasyonu’nun bölge projeleri arasında yer alan "Bir Okulumuz Var" projesi kapsamında, Oyuncak Kütüphanesi kurulumu için oyuncakların teslimi, Bolu Rotary Kulübü tarafından ZİÇEV Bolu Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Rotaryen eşlerinin büyük katkıları ile sağlanan oyuncaklar, ZİÇEV Bolu Şubesi’nde özel eğitim alan çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özenle değerlendirildi, araştırıldı ve bulundu.

Proje kapsamında, 200’den fazla çeşitte oyuncak bağışında bulunduklarını ifade eden Bolu Rotary Kulübü Başkanı Aydın Biçer, Türk Rotary’sinin hayatın her alanında dezavantajlı bireylerin gelişimi için yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

Bolu Rotary Kulübü olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Aydın Biçer, “Oyuncak Kütüphanesi katkılarından dolayı Rotaryen eşlerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın güle güle oynamalarını, oynayarak hem eğlenmelerini, hem de öğrenmelerini diliyoruz” dedi.