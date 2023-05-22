Bolu Rotary Kulübü'nden Gazi yakınlarına destek

Bolu Rotary Kulübü bir sosyal sorumluluk projesini daha başarıyla gerçekleştirdi.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü, kurulduğu 1982 yılından itibaren gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerini, Rotary’nin 7 odak alanında bulunduğu bölgede düzenli bir şekilde

yerine getirmekte olduğunu belirten Başkan Aydın Biçer, Bolu’daki gazi yakınlarını da unutmadıklarını belirtti.

Biçer, “Bizlerin ülkemizde güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmesi için şehit ve gazi olanları unutmamamız lazım. Dönemimizde okula devam eden çocuklarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Vermiş olduğumuz tabletlerin çocuklarımızın eğitim hayatlarına yardımcı olmasını ve başarılarının devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.