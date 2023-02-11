Bolu Belediyesi’nden afet bölgesine 1 TIR konserve

Bolu Belediyesi depremzedelere bir TIR konserve gönderdi. BOLTARTEK Genel Müdürü Acar, “Gönderdiğimiz 2’şer kilogramlık 12 bin adet konserve yaklaşık 40 bin vatandaşımızın bir öğünlük yemeğine tekabül ediyor” dedi.BOLU (İGFA) - Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğün iki büyük deprem sonrası Bolu Belediyesi afet bölgelerine yardımlarını sürdürüyor.

İlk depremden sonra bölgeye hızla çok sayıda iş makinesi, arama-kurtarma ekipleri ve gönüllü AFAD ekiplerini sevk eden, ayrıca çok sayıda da gıda ve giysi yardımı ulaştıran Bolu Belediyesi, depremzedeler için şimdi de hazır konserve gönderecek.

Başkan Özcan talimat verdi, üretim maksimum kapasiteye çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, belediyeye ait Anabolu Konserve Fabrikasında üretime başlandı.

Anabolu Konserve Fabrikasından sorumlu BOLTARTEK Genel Müdürü Bahadır Acar, fabrikada üretimin tam kapasiteyle sürdüğünü, konservelerin yarın TIR’a yüklenerek, afet bölgesine doğru yola çıkacağını belirtti. Başlatılan hazırlıklarla bilgiler veren Acar, “Bizler, afetin gerçekleştiği ilk andan itibaren, Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın talimatıyla üretimlerimize başladık. Halk Ekmek’te günlük yaklaşık olarak bir, bir buçuk tır ekmek üreterek bölgeye sevk etmeye başladı. İnsanların, kap kacak hiçbir şeyi yok. Biz de yardımları burada hazır tüketim konserve haline getirerek göndermeyi düşündük. Zaten yarım TIR’ın üzerinde konserve göndermiştik. Şuanda da tüketime hazır şekilde kuru fasulye, nohut ve yaprak sarması yapılıyor. Bunları yarın sabah itibariyle, deprem bölgesine sevk etmeye başlayacağız. Göndereceğimiz 2’şer kilogramlık 12 bin adet konserve yaklaşık 40 bin vatandaşımızın bir öğünlük yemeğine tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı.