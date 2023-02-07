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Bölge durum acı! Daha çok yardım şart

YAŞAM 07.02.2023, 08:45
Bölge durum acı! Daha çok yardım şart

Mersin arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde sıkı çalışma yaparak, bir ses, bir can kurtarmak için çalıştılar. Bölgede en büyük sıkıntı, gıda, su, giysi, çadır. Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bu ihtiyaçlardan mahrum kaldığı belirtiliyor.MERSİN (İGFA) - Ekiplerin en kısa sürede yola çıktığını söyleyen Başkan Seçer, “Dikkatimiz orada. Sabah erken saatlerde bizim arkadaşlarımız AFAD’la sürekli irtibat halindeydi ama diğer taraftan da Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu direkt bizlerle görüşme sağladı ve ağır hasar gören bölgelere derhal yardım ulaştırmamız konusunda, katkı sunmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bizim de zaten hazırlığımız vardı, hatta yola çıkmak üzereydi. Onların da talimatları doğrultusunda biz gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hasarın geniş bir alana yayıldığını ifade eden Başkan Seçer, “Özellikle kırsal bölgelerde tablonun ne olacağı konusunda endişelerimiz var. Umarız en az hasarla, en az can kaybıyla bu badireyi hep beraber atlatırız ama burada asıl önemli olan bu sürecin iyi sevk ve idare edilmesi. Tamam, ekiplerimiz afet bölgesine gidiyor, insan kaynaklarımızı, iyi eğitilmiş arama kurtarma ekiplerimizi, araç, gereç, iş makinesi, gıda, battaniye gönderiyoruz. Her şey tamam ama bunların organizasyonu, sevk ve idaresi çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, deprem gibi afet anında farklı birçok kurum ve kuruluşların koordinasyon ve organizasyon noktasında yaşadığı aksaklıkların sorulması üzerine ise, “Burada zaten parti ayrımı yapmak, düşünmek söz konusu değil. Burada önemli olan devletin bütün kurumlarının iş birliği. Neticede burada parti, merkezi yönetim, yerel yönetim ayrımı olmadan bunun iş birliği halinde yürütülmesi gerekiyor. Biz AFAD’la sürekli temas halindeyiz. Onların bizden talebi, yönlendirmeleri bizim için çok önemli. Biz de istiyoruz ki bu yardımları ulaştırırken ne yaptığımızı bilelim, birbirimizin ayağına dolaşmasın. Bu sefer yardım yapalım ya da hızlı fayda sağlayalım derken bu zarara dönüşebilir. Böyle de bir tabloyla karşılaşılabilir. Daha önceki afetler de bu tabloyu gördük maalesef. Umut ediyorum böyle tablolarla karşılaşmayız ve hep beraber iş birliği içerisinde bu yaraları sararız” diye konuştu.

“Çevre illerden vatandaşların Mersin’de misafir edilmesi konusunda ön hazırlık yapıyoruz”

Hava şartlarından dolayı barınma ve gıda temini konusunda sıkıntı yaşanabileceğini ifade eden Başkan Seçer, “Bu çok net görünen bir durum. Özellikle o bölgelerde belki süratle çadır kurulamaz, insanlar kapalı bir alana başlarının sokulması sağlanamaz ama biz şöyle de bir tedbir aldık; burada misafirhanelerimiz hatta otellerimizle arkadaşlarımızın görüşmesi yönünde talimat verdim. Bize yakın olan ve yoğun hasar alan bölgelerin başında Maraş ve Hatay geliyor. Özellikle Maraş’tan, kırsal bölgelerinden vatandaşların buraya nakledilmesi konusunda, geçici olarak misafir edilmeleri konusunda da bir ön hazırlık yapıyoruz” dedi.

“İşbirliği halinde bu süreci yürütmeye gayret ettik”

Kendisine ulaşan bilgiler ışığında Mersin’de ciddi bir hasarın söz konusu olmadığı bilgisini de paylaşan Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Mutlaka muhtelif, sorunlu binalarda çatlamalar olabilir. Can kaybımız da yok. Zaten merkez üssüne uzak bir noktada sayılırız ama hissettiğimiz deprem son derece güçlü bir deprem oldu. Çok netti. Ben o saatlerde zaten uyanıktım ve bunu yaşadım. Yani 1,5 dakika süren bir sarsıntı ile uyandı vatandaşlarımız. Zaten sarsıntı anı itibariyle de olaya doğal olarak müdahil olduk Belediye olarak. Arkadaşlarımız AFAD ile de temasa geçtiler. İşbirliği halinde bu süreci yürütmeye gayret ettik. Hava yağışlı ve soğuk. Bu olumsuz bir durum. Tesislerimizi, deprem riski taşımayan yerleri, tek katlı spor alanlarını açtık, vatandaşlarımızı oraya davet ettik. Toplanma alanlarına da su ve sıcak çorbayı arkadaşlarımız zaman yitirmeden ulaştırdılar.”

“Kendi bölgemizde mevcut durum çerçevesinde görevimizi yerine getiriyoruz”

Büyükşehir ekiplerinin çok hızlı bir şekilde organize olarak depremin yıkıcı etkisinin yaşandığı Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Antakya ve Adıyaman’a destek için yola çıktığını da sözlerine ekleyen Başkan Seçer “Depremin ardından hemen arkadaşlarımla görüştüm; ‘Ekiplerimiz hazır olsun, diğer bölgelerde hasar görünüyor’ diye. Hemen hazır oldular. İlk etapta 95 personel, 35 araç, 1 Mobil Mutfak, 1 Mobil WC; Hatay, Pazarcık, Adıyaman, Malatya, Adana; o bölgelere gittiler. Hatta arama-kurtarma çalışmalarına da başladılar. Bizim ilk araçlarımız saat 06.30'da çıktı. Yangın olayları da oldu. Kırıkhan yardım istedi. Büyük bir doğalgaz patlaması vardı, yangın vardı, İtfaiye ekiplerimiz oraya gitti sabah çok erken saatlerde. Depremin hemen ardından. Yine Adana'da büyük bir sentetik elyaf fabrikasında yangın vardı, oraya müdahale ettiler. Adana İtfaiyesi ile beraber kontrol altına aldırlar yangını. O saatten beri zaten ayaktayız ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bölgemizde, mevcut durum çerçevesinde, görevimizi yerine getiriyoruz. Ama komşu illerimizde çok ciddi hasar, çok ciddi sorunlar var. Arkadaşlarımız takviye ekipleri de zaten hazır ediyorlar. İş makinesi, kamyon ve yoğun bir yiyecek, içecek, barınma yeri, çadır, battaniye ihtiyacı var. Onları karşılamak için şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

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