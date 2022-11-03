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Bolaman Park bölgenin yeni çekim merkezi oluyor

YAŞAM 03.11.2022, 12:31
Bolaman Park bölgenin yeni çekim merkezi oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yürütülen Bolaman Park projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Fatsa’nın en büyük parklarından birini inşa ettiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bolaman Park’ın hem şehre yakınlığı hem de tarihi ve turistik bir bölgede olması sebebiyle yeni bir çekim merkezi olacağını söyledi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Ordu’yu bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi öte yandan Başkan Güler yönetiminde Ordu’nun zengin potansiyele sahip kıyılarında yaptığı düzenlemeler ile bu alanları halkın rahatça faydalanabileceği sosyal alanlara çeviriyor. Ordu’nun denizi ile barışık bir il olması yolunda kapsamlı çalışmalar yapan Başkan Güler, kıyılardaki sosyal alan sayısına da her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

VATANDAŞIN KULLANIMINA AÇILDI

Hoynat Adası, Yason Burnu ve Ünye Çamlık gibi birçok alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Fatsa ilçesinin turistik mekanları ve meşhur pidesiyle adını duyuran mahallesi Bolaman’a yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi kıyısında yürüttüğü Bolaman Park projesini tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

BAŞKAN GÜLER: “BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Yapımı tamamlanan Bolaman Park ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa’nın en büyük parklarından birini inşa ettiklerin vurguladı. Bölgenin bir çekim merkezi olacağına vurgu yapan Başkan Güler, “Dünyanın en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Bolaman’da, Bolaman Park projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanıma açtık. 21 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiğimiz Bolaman Park içerisinde barındırdığı çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun gurupları, fitness spor alanları, masa tenisi, aydınlatma sistemleri, bank, masa, çöp kutuları, kamelyalar, WC, sosyal tesis, yürüyüş yolları, peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma ve 70 araçlık otoparkı ile başta Fatsalı ve Ordulu hemsehrilerimiz olmak üzere Ordu dışından gelen tüm misafirlerimize hizmet vermeye başladı. Bu alan ile birlikte Fatsa’mız en büyük parklarından bir tanesine kavuştu. Bolaman tarihi bir bölgeydi, Fatsa’nın içinde olması sebebiyle de bir çekim merkezi olacak. Hayırlı olsun” dedi.

VATANDAŞLARDAN VE ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Bolaman Mahallesi’ne yapılan Bolaman Park ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Mahalle Muhtarı Dursun Mehmet Yeşiltaş başta olmak üzere mahalle sakinleri ve çocuklar parkı çok beğendiklerini belirtti. Çok güzel zaman geçirdiklerini dile getiren mahalle sakinleri atıl durumdaki alanı modern bir alana kavuşturduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

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