Boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası

Şanlıurfa’da aşırı sıcaklar nedeni ile vatandaşların serinlemek amacı ile Baraj ve Gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu alanlara 4 dilde uyarı levhaları yerleştiriyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının bunaltıcı düzeyde seyrettiği Şanlıurfa’da sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor

Başta Fırat Nehri kıyısındaki alanları olmak üzere göl, gölet, nehir ve su birikintileri gibi yerlerde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenebilmesi için harekete geçen ekipler, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde “Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır” uyarı levhaları yerleştirdi.

Siverek Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü park alanı, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri Bölgesi, Halfeti Sahil Yolu şeridi ve Birecik İlçesi Sahil yoluna yerleştirilen levhalarla suya girmek isteyen vatandaşların uyarılması sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ayrıca belirli yerlere konulmak üzere can simidi ve Can Yeleği alımları yaparak suda boğulma oranlarını en aza indirmek ve can kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.