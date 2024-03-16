Boğaziçi’ne doğal atık su arıtma tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi’nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi’nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Doğayla uyumlu olarak inşa edildiği için elektrik tüketiminin bulunmadığı tesis 3.400 metrekare alana kurulacak. Enerji tüketimi olmadığı için en çevreci arıtma tesisleri arasında yer alan doğal atık su arıtma tesisi, tek kademeli olarak 687 kişi kapasiteli inşa edilirken, günlük ortalama 60.46 metreküp suyu arıtacak. Doğal atık su arıtma tesis ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topoğrafyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlanıyor.

Çevre dostu yatırım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım göstermeden çevre dostu yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetlerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Denizli’mizin dört bir tarafında, vatandaşımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz gayret ediyoruz. 19 ilçemiz, 616 mahallemizde geleceğe eserler bırakmaya devam ediyoruz. İnşallah el ele kol kola çalışan ve üreten bu güzel şehrimizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.