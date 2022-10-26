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Boğaziçi Film Festivali 'Bir Umut' ekibini ağırladı

YAŞAM 26.10.2022, 09:39
Boğaziçi Film Festivali 'Bir Umut' ekibini ağırladı

Dünya prömiyerini 44. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Bir Umut” filminin ekibi, 10. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleşen gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alan “Bir Umut” filminin gösterimi Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye filmin yönetmeni Ümit Köreken, senarist ve yapımcılarından Nursen Çetin Köreken, filmin müziklerini de yapan ortak yapımcı Cafer Ozan Türkyılmaz, görüntü yönetmeni İbrahim Çaltılı, oyunculardan Baran Şükrü Babacan ve Gözde Duru katıldı. Söyleşi gazeteci Oya Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Filmlerinde küçük insanların adalet arayışını anlattığı yönündeki görüşe yönetmen Ümit Köreken, burada yaşından küçük bir insanın hikayesini anlattığı ve buna da anneden görülemeyen sevginin neden olduğu şeklinde karşılık verdi. İnsanların bireysel hayattaki duygulara bakmak yerine nedenleri dışarıda aradığını ifade eden Köreken, “Ben her iki filmimde de slogan atmak yerine kendime bakmayı tercih ettim” dedi.

Başrol oyuncularından Baran Şükrü Babacan, rolü için sevgisiz büyüyen bir insan nasıl olabilir sorusunu kendisine sorduğunu belirtti. Babacan, “Kendi hayatımdan bir şey koymadım. Sadece benim başıma gelseydi ne yapardım dedim. Benim böyle filmlerde en sevdiğim şey, cevabı olmayan sorulara yer vermesi” ifadelerini kullandı.

Karakterini yönetmenle oturup oluşturmanın ise daha kıymetli olduğunu belirten Babacan, bu filmde de detaylarla duyguyu vermeye çalıştıklarını söyledi.

Filmin senarist ve yapımcılarından Nursen Çetin Köreken ise sevginin iyileştirici gücüne inanarak böyle bir film ortaya koyduklarını ifade etti. Yapımcı Köreken, sevgiyi doğurganlık özelliği dolayısıyla da anne üzerinden anlatmayı; sevmek, anlamak ve emek vermek kavramlarına önem verip filme de bu olumlu duyguları yansıtmayı daha uygun bulduklarını belirtti.

Filmin müziklerini de yapan ortak yapımcısı Cafer Ozan Türkyılmaz, müziklerin yaratım sürecinde anne ile kurulamayan bağın ve açığa çıkan boşluğun etkisinin olduğunu söyledi. Türkyılmaz, “Kullandığımız müzikler, geçmişte annesiyle Umut’un yaşadıklarını ve duygularını yansıtmaya yönelikti.” dedi.

Yönetmenliğini Ümit Köreken’in üstlendiği “Bir Umut” filmi, sinema oyuncusu olmak isteyen Umut’un yirmi yıldır görmediği MS hastası annesinin gelişiyle kırk iki saatte değişen hayatını anlatıyor.

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