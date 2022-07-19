Boğaz manzaralı sinema keyfi

Çanakkale Özgürlük Park'ında sinema keyfi devam ediyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Özgürlük Parkı’nda geleneksel olarak düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kentlilerin yoğun ilgisiyle süren sinema gecelerinde, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Tarık Akan ve Filiz Akın’ın başrollerini paylaştığı 1972 yapımı Tatlı Dillim adlı film kentlilere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Çanakkale Belediyesi , Temmuz ayı boyunca devam edecek olan Açık Hava Sinema geceleri ile kentlileri bir arada film izlemeye davet ediyor.