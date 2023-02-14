Bodrumlu ekipler onlarca can kurtardı

Bodrum’da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesinde çalışmalar yürüttü.MUĞLA (İGFA) - Muğla 911 Arama Kurtarma, MAGAME Bodrum, AKUT Bodrum, AYSAK Bodrum, BODOFF, Bodrum Belediyesi ile koordineli gönüllü arama kurtarma ekibi ile Mustafa Ünlü ve ekibi bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Tüm ekipler, çalışmalar yürüterek göçük altında kalan yaralı vatandaşları kurtarmak için gece gündüz demeden yoğun çalışmalar yürüttü. Çalışmalarının ardından görevlerini tamamlayan ekipler, Bodrum’a dönmek üzere yola çıktı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ile koordineli çalışmalar yürüten ve afet bölgesinde görevini tamamlayan ekipleri uğurlarken gönüllülerle bir araya geldi. Başkan Ahmet Aras, bölgede emek harcayan tüm ekibe teşekkür etti.

Deprem bölgesine Bodrum’dan giden arama kurtarma ekibi gönüllüleri ise Başkan Aras ve büyük bir özveri ile yardıma koşan belediye personeline teşekkürlerini ileterek, “Bodrum Belediye Başkanımızın desteği ile 1200 km uzaktan geldik. 6 gündür buradayız. Vatanın her karış toprağı bizim evimiz ve her insanımız bizim kanımızdır. Yaralara merhem olmaya geldik. Kâh sevindiğimiz kâh üzüldük. Artık sahada yardıma ihtiyacı olan depremzedelere destek olacağız. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Bodrum Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim, insanlara bu kadar umut ve güzellik dağıttıkları için” dedi.