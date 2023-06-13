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Bodrum'un geleceği 'ortak akıl'la şekilleniyor

YAŞAM 13.06.2023, 10:52
Bodrum'un geleceği 'ortak akıl'la şekilleniyor

Bodrum Belediyesi iş birliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) organizasyonuyla gerçekleşen Arama Konferansı’nda Bodrum’un sorunları ve geleceği masaya yatırıldı.MUĞLA (İGFA) - Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da iki gün süren Arama Konferansı’na Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, BOTAV yönetim kurulu üyeleri ile Bodrum’un sanat, iş, eğitim, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Arama Konferansı’nda “Gelecek Senaryoları ve Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “Gelecek Tasarımı” ve “Stratejik Yol Haritası” grup çalışmaları gerçekleşti. Katılımcılar, ortak akıl ile fikirlerini sonuca ulaştırırken grup çalışmaları sonucunda sunumlar ile ortaya çıkan fikir ve projeleri diğer grup üyeleri ile paylaştı.

Gerçekleşen konferansın klasik konferanslardan farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, “Birileri konuşuyor, birileri dinliyor, böyle bir düzenekte yapmıyoruz bu çalışmayı. Daha çok bir çalıştay mantığında, herkesin katkısını ve katılımını en üst düzeye çıkartmaya yönelik. Onların paylaşmalarını sağlamayı aynı zamanda da yeni akıl ve yeni bilgi üretmelerini sağlayan bir yöntem; Arama Konferansı. Aradığımız şey ortak akıl. Bodrum’un geleceğine yönelik bir ortak akıl arıyoruz. Onu bulmak üzereyiz. Onu nasıl hayata geçireceğiz. Bunun yol haritasını ve projelerini bulmaya, tanımlamaya çalışıyoruz.”

Grup çalışmalarının önemine dikkat çeken Babüroğlu, Bodrum’da geleceği ve bugünü etkileyen ve etkilenen paydaşlar tarafından yapılması ve gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Dün ve bugün çok iyi bir katılım var. BOTAV’ın yönetim kurulunun katılım kapsamı çok iyi ama Bodrum’da yaşayan diğer uzmanların da katılımlarıyla bir arama konferansı gerçekleştiriyoruz. Bu bir yandan da katılımlı bir planlama yöntemi. Yani hem mevcut durumu tanımladık, bütün sorunlarıyla hem de olması gerekeni tanımladık. Mevcut durumla olması gereken arasındaki bağı da ayrı çalışmalarla yaptık. Hem yumaklar, çıkmazlar, onları nasıl çözeceğimizi belirledik hem de yeni belirlenecek, istenen geleceğe nasıl ulaşacağımızı belirledik” dedi.

ARAMA KONFERANSI’NIN TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu Arama Konferanslarının en önemli kısmının çıkan sonuç bildirgesinin takibinin, ortaya çıkan fikir ve projeleri kimin takip edeceğinin olduğunu, 2008 yılında Bodrum’da düzenlenen Arama Konferansı devamında takibin pek verimli olmadığını belirterek, bu konudaki takibin çok önemli olacağını vurguladı.

Konferans sonunda Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ve ekibine teşekkür plaketi veren Başkan Aras, Arama Konferansı’nın sonuç bildirgesine göre çalışmaları planlayarak Bodrum’un geleceği için ortak akıl ile sorunların çözümü ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

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