Bodrum'un gediklisi

Oyuncu Gökçe Bahadır eşiyle birlikte yeni planlarını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Akdeniz'in incisi Bodrum'dan aldığı gayrimenkul ile gündem olan güzel oyuncu Gökçe Bahadır geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Kanyon'da objektiflerimize takılan tanıdık simalar arasındaydı. İstanbul'da olmadığı zamanlarda müzisyen eşi Emir Ersoy ile Bodrum'da zaman geçiren Bahadır son dönemlerde reklam ve dijital platformda yer aldığı projeler karşımıza çıkıyor.