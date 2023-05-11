Bodrum Güvercinlik'te sosyal merkez

Bodrum Belediyesi tarafından Güvercinlik Mahallesi’nde Sosyal Etkinlik Merkezi Projesi hayata geçirildi.MUĞLA (İGFA) - Güvercinlik Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nin açılış töreni, geçtiğimiz gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, meclis üyeleri, bölge muhtarları, ilgili birim müdürleri, emekçi kadınlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninin ilk konuşmacısı olan Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak, etkinlik merkezi ile ilgili duygularını dile getirirken mahallelerine böyle bir merkez kazandırdıkları için Belediye Başkanı Aras’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Halk Eğitim Müdürü Karagöl ise belediye ile güzel bir iş birliklerinin olduğuna ve çeşitli kursları birlikte planladıklarına değinirken Güvercinlik Mahallesindeki yoğun kurs taleplerini karşılamak üzere açılan merkezde bugünden itibaren tüm talepleri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Karagöl, belediyeye çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu kurs merkezi ile bölgenin bir ihtiyacına daha cevap verdiklerini belirtirken Mumcular’da da en kısa zamanda böyle bir merkez açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Aras, Bodrum’un her yerinde bu merkezlerin olmasının gerekliliğine vurgu yaparken vatandaşların ve çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışacaklarını söyledi.

Başkan Aras, “2019 yılından bugüne kadar 45 bini aşkın insanımız çok farklı dallarda kurslar gördüler. Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği içinde açılan kurslarda kursiyerlerimiz meslek öğrenirken yapılan ürünlerin satışına da belediye olarak biz destek olacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılarla birlikte kurdele kesimi gerçekleşti ve etkinlik merkezi gezildi.