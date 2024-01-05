Bodrum Deniz Müzesi'nde okuma günleri sürüyor

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, çağdaş müzeciliğin bir parçası haline gelen ve yaygın eğitim kurumları olarak kabul gören müzelerin öneminde “8 Ay 8 Okul 8 Kitap Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri” projesine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - 2017 yılından beri Müze Eğitim Birimi koordinasyonunda devam eden projede, öğrencilere etkili bir müze deneyimi yaşatarak okumayı, araştırmayı sevdirmek, Halikarnas Balıkçısı’nı ve eserlerini tanıtmak hedefleniyor.

Proje kapsamında geçtiğimiz gün Arkeologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Şubesi İl Başkanı Selim Yiğit ve Final Okulları Bodrum öğrencileri, Bodrum Deniz Müzesinde buluştu.

Halikarnas Balıkçısı’nın “Anadolu Tanrıları” kitabını Arkeolog Selim Yiğit ile birlikte inceleyen öğrenciler ayrıca Arkeoloji, Mitoloji, Karia Bölgesi ve Halikarnassos Antik Kenti hakkında merak ettiklerini sorarak bilgiler aldı. Buluşmada geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Değerli Bilim İnsanı Prof. Adnan Diler de anıldı. Program, müze uzmanı eşliğinde müze gezisi ile tamamlandı.

Selim Yiğit yapmış olduğu açıklamada Bodrum Deniz Müzesi’nin uzun yıllardır devam eden “8 Ay 8 Kitap Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri” projesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek geleceğimiz olan gençlerin ülkemizin ve bölgemizin binlerce yılın birikimi olan gelenek ve kültürlerini öğrenmeleri açısından büyük bir anlam ifade ettiğini ayrıca bu gibi projelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Okul yönetimlerinin ya da ilgili birimin kararına göre, konuyla ilgilenen farklı sınıflardan seçilecek öğrencilerle oluşturulan bir okuma grubu veya belirlenen sınıf ile programa katılım sağlanabiliyor. Katılım sağlamak isteyen okulların, müze iletişim hattından müze uzmanları ile bağlantıya geçmeleri gerekiyor.