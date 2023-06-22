Bodrum Deniz Müzesi karnesini aldı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Programlarını Eylül ayında açıklayan Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş.’ye bağlı özel müze olarak faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, BDM Eğitim Birimi koordinasyonunda, birbirinden farklı etkinlik, proje ve atölyelerledönemi tamamladıMUĞLA (İGFA) - Bodrum Deniz Müzesinin hedeflemiş olduğu “Müzede Aktif Öğrenme” başlığı ile bu yıl da farklı atölyeler, proje ve etkinlikler hedeflenmişti.

Bu kapsamda Eylül 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 2741 çocuk ve genç müze programlarına katılım gösterdi. Rehberli müze gezileri, Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri / 8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap projesi; hafta sonu atölyeleri, sömestr atölyeleri, grup atölyeleri, ücretsiz atölyeler, afetzede programları, müzeler günü etkinliğive resim yarışması gibi birbirinden farklı etkinlikle müze, çocuk ve gençlerle buluşmuş oldu.

Bodrum denizcilik tarihine ışık tutan 3 ana koleksiyonun bulunduğu, müzeyi etkin bir öğrenme alanı olarak gören Bodrum Deniz Müzesi, 769 öğrenciye rehberli müze gezisi ile koleksiyonlarını tanıttı. Geziler sırasında öğrenciler ve öğretmenler hem koleksiyonlar hakkında bilgi aldı hem de müzelerde uyulması gereken kuralları ve eserler hakkında bilgi veren künyelerin öneminin farkına vardı. Yaz döneminde de rehberli müze gezileri gerçekleşmeye devam ederken grup ziyaretlerinden önce müzeden randevu alınmasını rica ediyor.

Çağdaş müzenin bir parçası haline gelen ve yaygın eğitim kurumları olarak kabul gören müzelerin öneminde “Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri/8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap” projesi 2017 yılında başlatılmıştı. Bu yıl da Müze Eğitim Birimi Koordinasyonunda devam eden proje başarı ile tamamlandı. 8 ay boyunca bir okul ile öğretmenler/ araştırmacılar/ yazarlar/ sanatçılar Halikarnas Balıkçısı’nı ve eserlerini daha yakından tanımak için buluştu.Her ay farklı bir okulla farklı bir Halikarnas Balıkçısı kitabı incelendi, sohbetler edildi.Bodrum Yarımadasında yer alan 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin hedef kitle olduğu ve konuk konuşmacıların da yer aldığı projeye 12 okul ve 233 öğrenci katıldı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında da projeye devam edilecek.