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Bodrum Dayanışma Vakfı hizmette

YAŞAM 27.11.2023, 14:48
Bodrum Dayanışma Vakfı hizmette

İhtiyaç sahipleri için eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarında destek verecek olan Bodrum Dayanışma Vakfı (BODAV) kuruluşunu tamamlayarak, hizmete başladı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) -  Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da Ortakent Mahallesi’nde açılan BODAV’da, temel prensibini eğitim, kültür, yardımlaşma ve dayanışma olarak belirlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak,  HDP İlçe Başkanı Reşat Yaşar, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Göç Birliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan ve Bodrumlu iş insanlarının katıldığı törenle hizmete giren BODAV yönetim kurulunda; Avukat Murat Kaya, İş Kadını Neşe Aydın, Gazeteci Selçuk Arslan, İş Güvenliği Uzmanı Perihan Özgezerim, İş İnsanı Cahit Eles, İş İnsanı Hamdullah Öztürk, İş İnsanı Bozan Yıldırım, Mimar Deniz Öztürk ve  İş adamı Adnan Aygün” yer alıyor.

Açılışta söz alan BODAV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Murat Kaya, gelinen noktada toplumsal ihtiyaçlar nedeniyle Bodrum Dayanışma Vakfı’nın kurulduğunu dikkat çekerek; “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle ihtiyaçlar yaşamımıza yön vermektedir. Bu şehrin emekçileri, bu şehrin üreticileri, bu şehrin yatırımcıları ve bu şehrin yaşayanları olarak bu dayanışma ihtiyacı bizi böylesi bir kurumun çatısı altında buluşturdu. Bodrum’un özellikle son yıllardaki göçlerle demografik yapısı değişmiş durumdadır. Kamu kurumlarının da desteklenme ihtiyacı doğmuştur. Kalabalıklaşan kentimizde insanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmiş bulunmakta, dayanışma konusunda İnsanlarımız yalnızlaşmıştır. Çocukları temel eğitimlerini tamamlayamaz hale gelmiş bulunuyor. Ekonomik koşullar gereği hayat pahalığının gün ve gün arttığı böylesi bir süreçte insanlara dokunmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitimlerine yardımcı olmak, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak adına bu yolculuğumuz başladı.” dedi.

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