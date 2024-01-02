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Bodrum'da İMO ile hizmet protokolü

YAŞAM 02.01.2024, 16:20
Bodrum'da İMO ile hizmet protokolü

Bodrum Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi işbirliğinde "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen protokol törenine, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Engin Fırat Ata, Şube Sekreteri Ahmet Özakçan ve yönetim kurulu, İMO Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ve yönetim kurulu, Belediye Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile basın mensupları katıldı.

Bodrum ilçesi sınırları içinde bulunan on bin yapının envanterinin oluşturulması ve bu yapıların deprem riski açısından güvenliğinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan ortak hizmet projesi protokolü 6 ay süreyle uygulanacak.

Muğla’nın deprem açısından oldukça riskli bir bölgede bulunduğunu belirten TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Engin Fırat Ata sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün imza altına alacağımız protokol yapı envanterinin çıkarılması ile ilgili. Bodrum’daki on bin adet binanın incelemesini yapacağız. Bunların depreme karşı dayanıklılığını da birinci derece gözleme dayalı olarak risk teşkil edip etmediğine dair elimizde bir veri oluşmuş olacak.”

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu şunları söyledi: “On bin blok için bir tarama yapacağız. Buradaki temel amaç depremin afete dönüşmeden, daha risk aşamasında planlamasının yapılması. Riskli bölgeleri, yaklaşık kaç binamızın hasar göreceğinin tespitini yapacağız.  Gözlemsel ve yönetmelikler açısından binaları değerlendireceğiz.”

Dirençli kentler açısından yapılan bu işbirliği için teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlk planda 1999 öncesi yapılan on bin blokta analiz yapılacak. Bu analiz ilk planda depremsellik riskini biraz daha ana hatlarıyla ortaya koyacak. Sonrasında eğer o binalarda gerekirse bina sahiplerinin de rızası alınarak daha detaylı analizler yapılabilecek. Burada önemli olan konu vatandaşlarımızın yuvalarında güvenle yaşadıklarını hissedebilmeleri.  Herhangi bir deprem riskinde binaların insanı öldürmeyeceği, onların hayatını koruyabileceğini düşünmeleri. Biz bu güveni sağlamak zorundayız. Biz bu çalışmayı Bodrum’un direncini ölçmek için yapıyoruz. 6 aylık bu çalışma sonrasında hazırlanacak rapor doğrultusunda inşaat mühendisleri odamızla ve diğer sivil toplum örgütlerimizle çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

Program basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından protokol imza töreninin gerçekleştirilmesi ile son buldu.

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