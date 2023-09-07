Bodrum'da deniz dibi temizliği sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” Ortakent ve Güvercinlik Mahallelerinde devam etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’un çeşitli koy ve sahillerinin atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” Ortakent ve Güvercinlik Mahallesi’nde devam etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü dalış ekibi denizden çeşitli atık malzemeler çıkardı.

Ortakent Mahallesi’nde yapılan etkinlikte belediye ekipleri denizden 520 kg lastik, 5 kg metal, 3 kg plastik ve 2 kg cam atık olmak üzere toplam 530 kg atık malzeme çıkardı.

Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Güvercinlik Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ise ekipler denizden 75 kg lastik, 13 kg plastik, 21 kg metal, 7 kg cam, 18 kg tekstil atık olmak üzere toplam 134 kg atık malzeme çıkardı. Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

10 AYRI MAHALLEDE TOPLAM 2 BİN 283 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

19 Temmuz’da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar, Kadıkalesi, Ortakent ve Güvercinlik Mahallelerinde toplam 2 bin 283 kilogram atık toplandı. Etkinliğin son ayağı 13 Eylül günü saat 10.00’da Kumbahçe Koyunda gerçekleştirilecek. Deniz dibinden çıkarılacak atıklar Bodrum Belediye Meydanında sergilenecek.