Bodrum'da bol etkinlikli çevre farkındalığı

Bodrum Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanında, gün boyunca açık hava sergi etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Meclis Üyeler, Bodrum’un çeşitli okullarından öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ile belediye personeli katıldı.

Programda, Bodrum Belediyesi ile protokolü olan geri dönüşüm firmaları, STK’lar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alanda stantlar açıldı. Stantlarda çocuklara kurabiye, popcorn ve pamuk şeker ikramında bulunulurken öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara 5 Haziran Dünya Çevre Günü hatırası hediyeler dağıtıldı.

Alana Bodrum Hatırası Tagı kurulurken ücretsiz fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. Bodrum'un kirlenmiş manzaraları ile Bodrumun en güzel manzaralarının olduğu fotoğraflar da alanda sergilendi. Başkan Ahmet Aras ile öğrenci ve öğretmenler stantları tek tek dolaşırken geri dönüşüm, bitkisel atık yağların dönüşümü, atıklardan yapılan eşyalar gibi pek çok konuda bilgiler verildi. Aynı zamanda çocuklar, çöplerle ilgili düşüncelerini içeren afişler hazırlayarak düşünce duvarına astı.

Mis Gibi 1 Bodrum, TEMÇEV ve TÜRÇEV’in de stantlarının yer aldığı etkinlik alanında aynı gün Değirmenler Mevkii’nde toplanan atıklar da sergilendi.

Etkinlik alanında düşüncelerini paylaşan Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan, çevre temizliği konusunda vatandaşların da sorumluluk almasının önemine değindiği konuşmasında, “Yaşadığımız kentte temizlik problemini sadece bir kamu kuruluşuna ve çalışanlarına yüklemek haksızlık. Eğer vatandaşlarımız kurallara uyar, kendi sokağının temizliğiyle ilgili sorumluluğu üzerine alırsa çok daha temiz bir Bodrum’la karşı karşıya kalırız.” dedi.