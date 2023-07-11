Bodrum'da 'Askıda Hayatlar' için imza günü

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uzun yıllardır yoksulluk konusunda çalışmalar yapan Gazeteci Yazar Hacer Foggo’nun “Askıda Hayatlar” kitabının imza günü ve söyleşisine katıldıMUĞLA (İGFA) - Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde geçtiğimiz gün gerçekleşen “Askıda Hayatlar” imza günü ve söyleşi etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hacer Foggo ile Bodrum’da yapmış oldukları yoksulluk çalışmalarına değindiği konuşmasında, “Önemli olan yoksulluğa sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. Ailenin anatomisini çıkarmayı ve onlarla tek tek ilgilenerek o aileyi kazanmayı sonra da onların tek başına ayakta kalmasını öğrenmesini sağlamayı Hacer Foggo ile öğrendik.” dedi.

Bodrum Belediyesi olarak kadına yönelik çalışmalar kapsamında son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını öncesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi, Kadın Sığınma Merkezi gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aras, tüm bunların çok önemli ve ciddi işler olduğunun altını çizdi.

Gittikçe derinleşen yoksullukla karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Ahmet Aras, özellikle seçimden sonraki süreçte yaşanılan sıkıntılardan bahsederken ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların incitmeden yapılmasının önemine değindi.