Son Dakika

Bodrum'da ambalaj takası etkinliği

YAŞAM 24.11.2023, 11:58
Bodrum'da ambalaj takası etkinliği

Bodrum Belediyesi tarafından Umurca Parkı’nda sürdürülebilir bir yaşam için ambalaj takası etkinliği gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile 23 Kasım Perşembe günü Umurca Parkı'nda “Ambalaj Takası Etkinliği” düzenlendi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası’na özel olarak düzenlenen ve ambalaj atıklarının azaltılmasıyla sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılması hedeflenen etkinliğe, Bodrum’da gerçekleştirilen ilkim çalışmalarında aktif rol alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer ve Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ile birim personelleri, Mis Gibi Bodrum ile Bodrum Tema Vakfı Ekibi, Atatürk İlkokulu, Hüseyin Boyacı Anaokulu ile İlkokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Umurca Ömer Akın İlkokulu, Bilnet Okulları, Özel Deniz Yıldızı Anaokulu, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 136 öğrenci, öğretmenler, basın mensupları ve atık ambalaj getiren vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kılmak, temizlik adına yaşam bilincini oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Ambalaj atıklarını azaltarak çevremize ve doğamıza daha iyi bir gelecek bırakma bilincini oluşturmak istiyoruz. Burada da temel eğitim çok önemli. Çevremizi temiz tutmak için her vatandaşımızın, her bireyimizin çevreye karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları da temel eğitimde, okulda, ailede ve sosyal çevrede birbirimize anlatarak örnek olmak durumundayız. Bu konularda özellikle Milli Eğitimden büyük bir destek bekliyoruz çünkü bireyin toplumla olan ilişkisinde ve çevreyle olan ilişkisinde eğitimin ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Yaşar Çelikkan konuşmasının devamında, “Eğer geleceğe, çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir doğa bırakmak istiyorsak bugünden bu sorumluluk bilincini genç çocuklarımıza, küçüklerimize aşılamamız lazım. Tavır ve davranışlarımızla onlara örnek olmak lazım.” diyerek sorumluluk bilincinin oluşmasında ebeveynlerin önemine değindi.

Açılış konuşmasından sonra çocuklar ve yetişkinler, topladıkları ambalaj atıklarıyla etkinliğe katkıda bulunurken çocuklara getirdikleri ambalaj atıkları karşılığında geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkin katılımcılara ise az su isteyen bitki olan kaz ayağı ile menekşe çiçeği dağıtıldı.

Yapılan ambalaj takası etkinliğinin ardından Doç. Dr. Çağdaş Gönen tarafından Umurca Parkı içinde yer alan Nazım Hikmet Kütüphanesi bahçesinde çocuklara sıfır atık eğitimi verilirken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından da geri dönüşüm kutuları ve atık toplama, ayrıştırma ile ilgili belediye çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3