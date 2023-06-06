Bodrum Belediyesi sokak hayvanları için bilinçlendiriyor

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi iş birliği ile sokak hayvanları ile ilgili çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) -Sokak hayvanlarının davranışlarını anlamak ve onlara karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı eğitim, Bodrum'da Ortakent Doktor Mümtaz Ataman İlkokulu’ndan 9-10 yaş aralığındaki 130 öğrenciyle gerçekleşti.



Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, okul bahçesinde bulunan küçük sokak hayvanlarının da sağlık taraması ve bakımları yaptı.

Rutin tarama ve aşı işlemlerinin de bir yandan devam ettiği Bodrum'da hatırlanacağı gib, geçtiğimiz hafta Mumcular’da belediye meydanında sokak hayvanlarının iç-dış parazit aşısı, çip takımı ve kuduz aşısı işlemleri yapılmıştı.

Eğitimlerin yarımada genelindeki okullarda devam edeceği öğrenildi.