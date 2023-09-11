Bodrum'a 75 öğrencili gündüz bakımevi açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular-Karaova Mahallesi’nde yer alan, yaklaşık bir yıl önce temelleri atılan 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışı gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Karaova Mahallesi’nde mevcut ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan, 75 öğrenci kapasiteli günüz bakımevi açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlknur Aydın, Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, bağışçı Nazmi Canbaz ve ailesi, belediye meclis üyeleri, meclis üyesi-koordinatör Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personelleri, bölge muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Gündüz bakımevi 6 aylığına Milli Eğitim Müdürlüğü'nE tahsis edildi Kreş hakkında bilgiler aktaran Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı konuşmasında şunları belirtti:

“Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olan üzerinde bulunduğumuz alan 825 metrekare olup 385 metrekarelik kapalı alanı mevcuttur. Bunun dışındaki 425 metrekarelik alan da okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla etkinlik alanı olarak tasarlanmıştır. İçerisinde 5 adet derslik, 1 adet müdür ve müdür yardımcısı odası, 1 adet rehberlik servisi bulunmaktadır.”

Bakımevinin, bölgede depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yapımı halen devam eden Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için Bodrum Meclisi’nin kararı ile 6 aylığına İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiğini ileten Yılmaz, inşaat tamamlandığında bakımevinin tekrar 0-3 ile 0-6 yaş gurubu öğrencilere hizmet vereceğini belirtti.

Bodrum Belediyesi 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevinin bağışçısı Nazmi Canbaz ise daha nice böyle eğitim yuvaları için destek olmak istediğini ifade ederek herkese teşekkür etti. Nazmi Canbaz’ın konuşmasının sonunda Başkan Aras kendisine teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir yıl önce temelini hep beraber attıkları gündüz bakımevinin açılışında emekleri olan başta Canbaz ailesine ve tüm çalışanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

5 AYRI MAHALLEDE 5 GÜNDÜZ BAKIM EVİ DAHA AÇILACAK

Belediye gündüz bakımevlerinin mevcut piyasa koşullarında uygun fiyata hizmet verdiğini, ilkini iki yıl önce Konacık’ta, ikincisini Canbaz ailesinin katkısıyla Karaova’da açtıklarını belirten Başkan Aras, Bodrum’da özellikle okul öncesi eğitim tesisi ihtiyacının olduğunu ilerleyen günlerde Çırkan, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan Mahallelerinde gerek belediye bütçesi gerek hayırseverlerin destekleriyle gündüz bakımevlerinin açılacağını söyledi.